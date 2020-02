RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Spal 5-1, altro pokerissimo dei biancocelesti

Serie A 2019/20 - 22ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - domenica 2 febbraio, ore 15:00

Lazio - Spal 5-1 (3' Immobile, 16' Caicedo, 29' Immobile, 38' Caicedo, 58' Adekanye, 64' Missiroli)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Silva, Vavro, Marusic, Parolo, Minala, D. Anderson, A.Anderson, Lukaku, Jony, Adekanye. All.: Inzaghi.

INDISPONIBILI: Cataldi, Correa, Luiz Felipe, Patric

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Immobile, Luiz Felipe, Radu

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Felipe, Bonifazi; Strefezza, Castro, Missiroli, Dabo, Reca; Floccari, Di Francesco. A disp.: Letica, Thiam, Vicari, Zukanovic, Salamon, Valdifiori, Murgia, Tunjov. All.: Leonardo Semplici.

INDISPONIBILI: Cerri, Cionek, D'Alessandro, Fares

SQUALIFICATI: Petagna, Valoti

DIFFIDATI: Vicari

ARBITRO: Giua(sez. di Olbia)

ASSISTENTI: Santoro e Villa

IV UOMO: Volpi

VAR: Guida

AVAR: Fiorito

FINE SECONDO TEMPO

90' - Giua non assegna il recupero e fischio la fine. Lazio - Spal 5-1.

90' - La Lazio gestisce il possesso, altro pomeriggio spettacolare dei biancocelesti.

87' - Luis Alberto pesca Immobile in profondità, bel tiro e buona risposta di Berisha.

86' - Guizzo di Adekanye, che invece del tiro, sceglie il passaggio a Milinkovic. La difesa ferrarese chiude.

85' - Leiva sbaglia il tempo su Di Francesco, ma poi sbarra la strada al tiro dell'attaccante della Spal.

82' - Tiro da fuori di Missiroli, Strakosha blocca con sicurezza.

79' - Missiroli abbatte Adekanye in ripartenza e prende un giallo.

77' - Vavro chiude l'avanzata di Di Francesco.

75' - Ultimo cambio anche per la Spal: Valdifiori per Castro.

74' - Slalom di Bastos, salta due avversari e sfiora il sesto gol.

73' - Con Vavro che prende la posizione di centrale, Acerbi passa sul centrosinistra.

71' - Terzo e ultimo cambio della Lazio: entra Vavro al posto di Radu.

69' - Altra sostituzione della Spal, fuori Dabo e dentro Murgia che riceve gli applausi dello Stadio Olimpico.

66' - Semplici sostituisce Felipe con Zukanovic.

64' - Gol della Spal. Slalom di Missiroli nel cuore della difesa della Lazio e 5-1.

61' - Secondo cambio di Inzaghi, fuori Lulic e dentro Jony.

61' - Giallo per Di Francesco.

58' - GOOOOLLLLL! Bobby Adekanye! Prima gioia in Serie A per il giovane olandese. Palla al bacio di Milinkovic per Lazzari, assist ad Adekanye che segna e fa esplodere l'Olimpico.

54' - Altra grande azione della Lazio, palla al limite per Milinkovic che preferisce l'assist al tiro ma la misura è di poco sbagliata.

50' - Gran palla di Luis Alberto, Adekanye fermato da Berisha. Prima occasione per l'olandese.

48' - Primo cambio di Inzaghi: fuori Caicedo e dentro Adekanye.

47' - Brutta entrata di Castro ai danni di Bastos: l'angolano si rialza dolorante.

46' - Si riparte, calcio d'inizio della Spal.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

47' - Fischio finale del primo tempo. Lazio spettacolare e parziale di 4-0 sulla Spal.

45' - Due minuti di recupero.

42' - Momento di down della partita. Di spettacolo ne ha già dato tanto.

38' - E SONO QUATTRO! Caicedo! Scambio tra il Panterone e Immobile e palla a giro sul primo palo. Altra gemma di Caicedo.

36' - Scambio al limite Leiva - Caicedo e conclusione ribattuta con il corpo da Felipe. SpettacoLazio!

34' - Trivela di Lulic, Caicedo colpisce la traversa, ma il gioco era fermo.

33' - Ronaldo nel lunch match ha provato ad accorciare le distanze da Immobile, ma non ha fatto i conti con un Ciro incredibile..

31' - La Spal tenta la reazione immediata e colpisce il palo con Di Francesco.

29' - GOOOOOLLLLLL!!! Che ha fatto Immobileeeeee! Un gol maradoniano di Ciro! Scatta in profondità, salta Berisha, lo porta a spasso sul limite dell'area di rigore e con una pennellata di alta classe supera il difensore sulla linea e con l'aiuto del palo prende il bersaglio grosso. Fenomeno!

27' - Occasione della Spal, Di Francesco serve Castro che da buona posizione manda alto. Strakosha era sulla traiettoria.

26' - Fase di equilibrio del match: la Lazio gestisce il risultato e le forze.

22' - Calcione di Felipe a Caicedo, Giua non interviene con il cartellino.

19' - Cross di Lazzari, colpo di testa di Caicedo, Felipe viene colpito in faccia e rimane a terra.

18' - Altra grande azione della Lazio, arriva alla conclusione Lazzari: respinge Berisha.

16' - GOOOOOLLLLLLL!!! Poesia Lazio! Il Panterone! Scambio al volo Immobile - Caicedo, lanciato in profondità Luis Alberto, assist per Lazzari, palo in diagolane e tap-in di Caicedo. Un'azione spaziale!

15' - Bella palla di Leiva per Lulic, il capitano serve Immobile che perde l'attimo per il raddoppio.

14' - Bella palla di Lazzari per Immobile, traversone alto sopra la traversa.

13' - Milinkovic dopo aver ricevuto le cure dai sanitari rientra in campo: problema al naso.

12' - Scontro tra Immobile e Felipe, per Giua Ciro commette fallo.

10' - Ci prova anche Milinkovic di testa, palla alta.

10' - Bella apertura di Immobile su Lazzari, stop in volo e Reca costretto a rifugiarsi in corner.

8' - Floccari di testa segna, ma dopo un'evidente spinta ai danni di Immobile. Gioco opportunamente fermato da Giua.

7' - Spal pericolosa con Strefezza, che prende Lulic alle spalle e mette in mezzo un pallone pericoloso che viene gestito dalla difesa della Lazio.

6' - La Spal ci prova con un colpo di testa velleitario. Nessun problema per Strakosha.

3' - GOOOOOLLLLLLL! Ciro Immobileeeee! Doppio calcio d'angolo per la Lazio, sul secondo spizzata di Lulic sul primo palo e botta del capocannoniere alle spalle di Berisha. Lazio in vantaggio! Subito Immobile, sempre Immobile!

2' - Due conclusioni della Spal ribattute da Leiva e Luiz Felipe.

1' - Scontro fortuito tra Caicedo e Bonifazi, l'ecuadoriano ha la peggio: dopo qualche istante fortunatamente l'attaccante si rialza.

1' - Calcio d'inizio per la Lazio che attacca da Curva Maestrelli verso Curva Nord. Partiti!

INIZIO PRIMO TEMPO

14.55 - Squadre sul terreno di gioco, è tutto pronto per il fischio d'inizio dell'arbitro Giua.

14.50 - A 10 minuti dal fischio d'inizio la scena la prende, come sempre, l'aquila Olympia. Il suo volo fa partire le note di 'Vola Lazio Vola' e l'Olimpico alza il volume del tifo.

14.45 - Inzaghi sceglie Bastos sul centrodestra, a completare la difesa insieme ad Acerbi e Radu. Centrocampo titolare confermato con Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Lulic, davanti Immobile - Caicedo. Semplici lancia dal 1' il nuovo acquisto Castro, mezzala con Dabo e Missiroli play. Tomovic, Felipe e Bonifazi dietro, Strefezza e Reca sugli esterni, Di Francesco a supporto dell'ex Floccari.

14.38 - Il presidente Claudio Lotito e la moglie Cristina Mezzaroma premiano Suor Paola, ospite della società insieme a un gruppo di bambini, vittime di violenza e discriminazioni. La Lazio e la So.Spe., dopo la cena di beneficenza della settimana scorsa in cui alcuni giocatori biancocelesti hanno servito ai tavoli, arricchiscono il programma delle iniziative congiunte.

14.34 - Momento toccante allo Stadio Olimpico. Sugli schermi la società biancoceleste ha voluto ricordare Kobe Bryant, morto domenica insieme alla figlie e altre sette persone nel tragico incidente con l'elicottero a Calabasas, nord di Los Angeles.

14.30 - Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it buon pomeriggio da Alessandro Vittori e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Spal, terza giornata di ritorno della Serie A 2019-20, prima sfida di un trittico fondamentale per i biancocelesti: mercoledì il recupero contro il Verona e domenica prossima la trasferta di Parma.