Lazio - Spal, la società ricorda Kobe Bryant sugli schermi dell'Olimpico - FOTO&VIDEO

Il ricordo di una leggenda come Kobe Bryant non morirà mai. La Lazio, a distanza di una settimana dalla scomparsa del cestita, non è voluta mancare fra le società che hanno tributato al "Black Mamba" un momento di sentito raccoglimento e applausi. Da qui la scritta "KOBE" in biancoceleste a campeggiare sui maxischermi dello Stadio Olimpico a trenta minuti dall'inizio del match contro la SPAL.