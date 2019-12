RIYAD - Lazio, altro club di tifosi mediorientali: il turno del 'Lazio Arabia' - FT

RIYAD - Ancora tifosi nell'hotel Four Season, che ospita la Lazio a Riyad nel pre Supercoppa Italiana contro la Juventus. Oggi è la volta del presidente del club Lazio Arabia Abdul Alboug, al quale è stata consegnata una maglia ufficiale di capitan Senad Lulic. Alboug ha invece regalato una targa ricordo per suggellare l'abbraccio a tinte biancocelesti. Il campo stasera darà il suo responso, sicuramente a livello di passione la spedizione in terra saudita per la Lazio è stato un successo.

JUVENTUS - LAZIO: I DUELLI CHIAVE DELLA SUPERCOPPA

RIYAD - ECCO LE FOTO DAL KING SAUD UNIVERSITY STADIUM

TORNA ALLA HOMEPAGE