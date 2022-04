Robert Rojas, parla l'agente: "C'era un forte interesse della Lazio"

Brutte notizie per Robert Rojas. Il difensore accostato alla Lazio nel mercato invernale ha subìto un grave infortunio nel match contro Alianza Lima. A seguito di un calcio dato da Aldair Rodríguez senza alcun motivo, Robert dovrà stare fuori dal campo per diversi mesi. Il difensore ha riportato una frattura di tibia e perone con spostamento. Nei prossimi giorni, esattamente sabato, sarà operato e a parlare di tutto questo è stato il suo agente Diego Serrati. Come riporta lapaginamillonaria.com, Serrati ha dichiarato: "Roberto sarà operato sabato in Argentina, stiamo viaggiando per vedere tutti i dettagli. È molto forte e sta pensando al futuro. Capisco che sarà per circa 4-6 mesi, ma deve continuare. Il danno è già fatto", ha sottolineato in un dialogo con Tyc Sports.

LAZIO - Durante il suo discorso, Serrati ha rivelato un dettaglio molto importante sul futuro di Rojas, parlando addirittura di un forte interesse della Lazio per il difensore: "A giugno ho avuto l'opportunità di fare il salto. Avevo programmato un viaggio in Europa perché in Italia c'era un forte interesse della Lazio, ma questo è il calcio, bisogna guardare avanti, lui si sente a casa, al River lo hanno sempre trattato bene".