Rocca di Papa esulta: consegnate le attrezzature per la scuola grazie al derby del cuore

Il derby del cuore e della solidarietà. Quel Lazio - Roma del 29 dicembre, andato in scena a Rocca di Papa (e vinto dai biancocelesti del capitano Cèsar, ndr) aveva come unico scopo quello di fornire alla Scuola Leonida Montanari le attrezzature sportive necessarie all'apprendimento dei suoi studenti. Missione compiuta: come riportato da diversi quotidiani locali, ieri mattina è stata effettuata la consegna del materiale acquistato grazie alla raccolta fondi per il derby del cuore. Tra i vari regali ci sono anche un tavolo da ping pong e un campetto da calcio e da pallavolo realizzato in prossimità dell'istituto. A usufruirne saranno circa 360 bambini. Merito del Rocca di Papa Calcio, delle due rappresentative di Lazio e Roma e di tutti i generosi donatori.

