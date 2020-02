Rocchi: "La Juve resta la squadra da battere, ma la Lazio è lì". Poi un doppio confronto...

Domenica amara per Tommaso Rocchi e la sua Under 15. L'ex capitano della Lazio, infatti, ha dovuto incassare la seconda sconfitta consecutiva in campionato. A Vinovo passa la Juventus per un ko che brucia, specie perché in rimonta (2-1, ndr). Stesso risultato e rimonta nella quale è incappata proprio un'altra squadra bianconera, quella di Sarri, caduta a Verona. Ai microfoni di Juvenews24.com, Rocchi ha rilasciato qualche battuta sulla lotta Scudetto facendo dei paragoni tra Lazio e Juventus. Ecco le sue parole: "È un bel campionato, più aperto rispetto agli altri anni. Juve, Lazio e Inter stanno facendo bene. Nonostante la sconfitta col Verona, i bianconeri restano la squadra da battere e la candidata numero uno alla vittoria dello Scudetto". Lazio contro Juventus significa anche Immobile contro Ronaldo: "Stanno facendo cose straordinarie, ora è in vantaggio Immobile grazie alla sua media realizzativa impressionante. Penso che sarà una bella sfida, mancano tante partite ed entrambi fanno la differenza nelle rispettive squadre. Vedremo alla fine chi la spunterà". Poi un confronto tra i due mister: "Sia Inzaghi che Sarri sono ottimi allenatori e lo stanno dimostrando sul campo. Un tecnico non va giudicato solo per come fa giocare la squadra, ma anche per i risultati che porta. Loro sono diversi, ma tutti e due sanno trasmettere ai propri ragazzi un'identità ben definita, per qualità e caratteristiche".

