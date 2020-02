Parma - Lazio, i convocati di Inzaghi: torna Correa, out in 4

PARMA - LAZIO - In vista della sfida di oggi contro il Parma (ore 18:00) allo Stadio Ennio Tardini, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati. Oltre agli infortunati Lulic e Bastos, assenti Milinkovic e Radu per squalifica. Per il resto tutti confermati.

Di seguito l'elenco completo dei 22 giocatori convocati.

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Proto

Difensori: Acerbi, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Vavro

Centrocampisti: A. Anderson, Cataldi, D. Anderson, Jony, Leiva, Luis Alberto, Minala, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile

