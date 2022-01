Roma, 5000 giorni dall'ultimo trofeo: solo una volta ha fatto peggio

RASSEGNA STAMPA - Cinquemila giorni senza conquistare un trofeo: una cifra tonda che non è proprio il caso di festeggiare. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, sono esattamente 5000 giorni da quel 24 maggio 2008 data dell'ultimo trionfo giallorosso in Coppa Italia. Da allora sono trascorsi 13 anni, 8 mesi, 8 giorni, più un numero variabile di ore. Si tratta del digiuno peggiore ultimi 6 decenni, per trovarne uno più lungo bisogna risalire al record negativo di 19 anni (compresi 2 di stop per la guerra) passati tra lo scudetto del 1941-42 e la Coppa delle Fiere del 1960-61. La Roma ha perso 4 finali (2 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa), ha ottenuto 4 secondi e 2 terzi posti in campionato, ha giocato una semifinale di Champions e un'altra di Europa League, e da quel 24 maggio 2008 non ha più vinto niente. La Juventus in questo periodo ha conquistato 19 trofei, l'Inter 10, la Lazio 6, il Napoli 4, il Milan 3. E per la prima volta nella storia la Lazio ha fatto il sorpasso, 16 a 15, nei confronti dei cugini.