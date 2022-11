Roma, Abraham accende il derby e posta l'esultanza sotto la Nord - FOTO

L'attaccante giallorosso ha postato su Instagram la foto dell'esultanza nel derby dello scorso campionato che lo ha visto festeggiare sotto...

Tammy Abraham accende il derby. L'attaccante della Roma ha postato su Instagram una storia con un layout riguardante il derby della passata stagione. L'inglese realizzò una doppietta andando a esultare sotto la Curva Nord, in faccia ai sostenitori della Lazio. La punta ha voluto ricordare il piacevole evento. Sui social i tifosi biancocelesti non hanno preso benissimo la cosa e hanno ricondiviso la foto taggando i calciatori di Maurizio Sarri per caricarli in vista della stracittadina di domenica alle 18.