Roma, Abraham diventa un caso dopo il derby: Tiago Pinto ascolta offerte

Nervi tesi e clima tutt'altro che sereno in casa Roma post derby. Tutti in discussione, anche chi sembrava impossibile fino a qualche mese fa. La stagione di Abraham sta proseguendo sempre più nell'anonimato. Dopo il risveglio nelle prime 6 gare del 2023, con 3 gol e 2 assist, l'attaccante inglese è tornato a non convincere come ad inizio stagione. Un calo di rendimento culminato con le ultime due panchine, contro Real Sociedad e Lazio. Se il rendimento non dovesse cambiare, la Roma potrebbe lasciarlo partire in estate. Come riporta Il Messaggero, a luglio il Chelsea potrà sfruttare una clausola di recompra fissata a 80 milioni. I Blues non hanno intenzione di spendere tale cifra, ma può nascere una trattativa con la Roma disposta a cederlo anche per poco più della metà (45/50 milioni). Questo perché una parte del cartellino è stata già ammortizzata (a giugno il valore a bilancio sarà di 24 milioni). Abraham inoltre piace all'Aston Villa, ma Tiago Pinto non ascolterà offerte inferiori ai 40 milioni di euro.