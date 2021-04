Roma, altra goleada in Europa: il dato sulle reti subite nel secondo tempo è da record

Era l'unica squadra italiana rimasta in Europa, ma ora la Roma ha raggiunto un altro record negativo. Nel 6-2 subìto in casa del Manchester United, i giallorossi hanno preso ben 5 gol nel secondo tempo e, come riporta Opta, non accadeva ad un'italiana in Europa dal 1984. La squadra di Fonseca è la seconda italiana in assoluto a subire 5 gol nel secondo tempo in una partita di una competizione europea, dopo Fiorentina-Anderlecht nel 1984 in Coppa UEFA.