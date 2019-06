Roma, Amendola non ci sta: l'attore rinfaccia al club i trofei vinti dalla Lazio

Ci pensa, ci ripensa e non ne esce. Per tentare di rilassarsi, chi tifa Roma in questo periodo deve saper ingoiare il rospo. Ma si sa, l'anfibio è particolarmente indigesto. Figuriamoci due. Prima l'addio di De Rossi, poi quello di Totti: flora intestinale e sopportazione sono messe a dura prova. E come se non bastasse, continua a esserci quel pensiero fisso che nella testa risuona da diversi anni a questa parte. Ormai gracida. E Claudio Amendola - noto tifoso giallorosso - almeno questo rospo l'ha voluto sputare: "Ma in questi 9 anni che abbiamo vinto? La Lazio ha vinto tre trofei, noi zero", ha detto l'attore in un'intervista rilasciata al Messaggero.

