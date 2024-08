Roma, De Rossi: “Dybala? La società sa la mia posizione. La scelta…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele De Rossi in conferenza stampa. Alla vigilia della trasferta di Cagliari, l'allenatore della Roma ha parlato così: "Non ci sono indisponibili, mi sembra. Leo Paredes giocherà con la primavera che è squalificato, perché è rientrato un po' più tardi e ha bisogno di giocare qualche minuto. Siamo contenti di avere questo sostegno da parte del nostro settore giovanile, giocherà x minuti che abbiamo già deciso. Il resto sappiamo che ci sono, abbiamo sentito che c'è qualche cosa, abbiamo sentito che si è parlato un pochino ma viene, Paulo sta con noi, tutti quanti i giocatori. Tanti altri giocatori hanno delle situazioni aperte di mercato e viene con noi, non ci sono problemi, è convocato".

Dybala? "Non sono più un tifoso ma l’allenatore. Ora bisogna trattare con delicatezza determinati temi. Da allenatore invece non posso commentare rumors e chiacchiere. Parlo sempre con tutti, ho un bel rapporto con i miei giocatori, ma non posso dire di più. La società sa qual è la mia posizione. Io voglio soltanto calciatori forti e motivati".