Roma, De Rossi risponde a Lotito: "Nessuno ci deve rinfacciare che Ndicka non sia morto!"

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele De Rossi replica a Claudio Lotito. Il presidente della Lazio aveva contestato la sospensione del match fra la Roma e l'Udinese per il malore accusato da Ndicka, poiché il giocatore era in codice giallo. Nel corso della conferenza stampa odierna l'allenatore giallorosso, riprendendo quanto dichiarato dal patron biancoceleste, ha commentato:

"Ha detto che la partita con l'Udinese si poteva continuare perché Ndicka era codice giallo? C'è un tweet della Lazio che dice "forza Evan, ti siamo vicini", alle 8.42. Non ho mai visto una squadra fare un tweet per un codice giallo. Nessuno ci deve rinfacciare che il nostro amico non sia morto e che non abbia avuto un infarto. Avevo parlato che qualcuno vedeva il marcio. Nessuno allo stadio poteva pensare che avremmo avuto vantaggi a sospenderla, l'inerzia era a favore nostro. Lo stop andava contro l'interesse calcistico del risultato. Se te lo scrivono sui social dei ragazzini o dei tifosi sfegatatavi, ti dà fastidio 30 secondi e poi passa. Ma se succede anche nel nostro mondo è grave. Questa cosa è uscita anche con la Lega, come se il fatto che non fosse morto fosse una colpa nostra. Mi dispiace che lo faccia Lotito, con lui ho un buon rapporto, ma ha sbagliato. Ho letto che l'ha detto a un buffet e non in modo ufficiale, magari gli è sfuggito ma è un colpo a vuoto. Nel mondo del calcio dovremmo essere più sensibili, come è stato l'Udinese".