Roma, Dybala non parte con la squadra per l'amichevole contro lo Sporting: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è partito insieme al resto della squadra Paulo Dybala. L'argentino non ha ancora firmato il contratto che lo legherà ai giallorossi e per questo non prenderà parte all'amichevole in programma questa sera contro lo Sporting Lisbona. La società giallorossa e l'entourage dell'argentino stanno infatti definendo gli ultimi dettagli del passaggio della Joya ex Juventus.