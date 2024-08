Roma, Dybala profumo d'addio: l'offerta faraonica dell'Al-Qadsiah

TUTTOmercatoWEB.com

Ore calde per il mercato in uscita della Roma. Dybala sempre più vicino all'addio. L'argentino si è preso qualche giorno per riflettere sull'offerta dell'Al-Qadsiah. Per lui pronto un contratto di tre anni da oltre 25 milioni di euro annui, per un totale di 80. Secondo Il Messaaggero, alla Roma non è assolutamente piaciuta la volontà del giocatore di aspettare fino al 31 luglio un club che potesse giocare la Champions e che pagasse la clausola di 12 milioni e adesso è disposta a liberarsi di un ingaggio pesantissimo come quello dell'ex Juve. Tifosi in apprensione, colpo di scena per quanto riguarda il mercato giallorosso. La Joya più che mai vicina all'Arabia Saudita.