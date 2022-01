Roma, è guerra con Fazio: il difensore passa alle vie legali

Federico Fazio è dalla scorsa estate tra i giocatori in uscita dalla Roma. Dall'arrivo di Mourinho il difensore si allena a parte con il gruppo dei possibili partenti (in cui fino ad agosto era annoverato anche Pedro) e non ha collezionato neanche una convocazione in stagione. Nell'attuale sessione di calciomercato su di lui aveva messo gli occhi la Salernitana del nuovo ds Sabatini, ma Fazio ha declinato qualsiasi discorso: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com l'argentino ha fatto causa alla Roma che ha rifiutato il suo reintegro in rosa. A giugno l'accordo tra le parti arriverà a scadenza, ma è viva la possibilità che per vie legali si poss andare anche oltre.