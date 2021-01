Roma, El Shaarawy conclude la quarantena: arriva il via libera per le visite mediche

L'esperienza di Stephan El Shaarawy in giallorosso è finalmente pronta a partire. L'esterno offensivo classe '92, che era risultato positivo al Covid-19 al rientro da Dubai, dove si stava allenando con un preparatore personale per mantenersi in forma, da domani sarà libero di completare le visite mediche con la Roma. I test d'idoneità a Villa Stuart precederanno la firma e l'ufficialità dell'operazione: l'intesa totale con il club era stata raggiunta da giorni. Domani, riporta gianlucadimarzio.com, sarà il 21° giorno da quando ha avuto esito positivo al tampone per il Coronavirus, e il 'Faraone' sarà dunque libero di poter sostenere le visite. La società giallorossa le starebbe programmando in questi per domani stesso o, al massimo, per venerdì.

Adekanye inizia la sua nuova avventura all'ADO Den Haag: "Felice di far parte di questo club" - FOTO

13 anni fa l'inizio del matrimonio tra la Lazio e Radu: il ricordo del club - VIDEO

TORNA ALLA HOMEPAGE