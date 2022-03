Roma, febbre derby con la Lazio: venduti 44mila biglietti

Fonte: Lalaziosiamonoi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Al derby del 20 marzo mancano ancora dodici giorni, ma i tifosi della Roma rispondono già presente. Venduti i 44mila biglietti messi a disposizione per i giallorossi, che da calendario giocano in casa. Ai laziali invece, spettano secondo la capienza ridotta al 75% circa 14mila ingressi. Ne sono stati venduti 9mila. Un dato destinato a salire nei prossimi giorni per un Olimpico che viaggia verso il tutto esaurito con circa 52mila spettatori. Il derby è in programma domenica 20 marzo alle ore 18.