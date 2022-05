Roma - Feyenoord, Atac ci ripensa: mezzi pubblici regolari e niente stop

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Roma si ferma per una finale di calcio che si giocherà a Tirana”. Sembra l’inizio di un romanzo fantasy e invece è la realtà che si vivrà questa sera nella Capitale. Nel capoluogo albanese si terrà la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord e la cittadina si è ben organizzata, vista la marea di tifosi arrivati per assistere alla gara allo stadio e non solo, vietando l’uso dei veicoli privati e intensificando le corse dei mezzi pubblici. A Roma, dove tutto funziona al contrario... QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

