Roma, Fonseca polemico: "Non capisco perché solo noi giochiamo giovedì"

Non è la prima volta che Paulo Fonseca alza la voce e critica il calendario di questa prima parte di stagione. Alla viglia del match contro il Torino, il tecnico della Roma ha espresso tutto il suo disappunto in conferenza stampa: "Sarà una gara difficile contro una squadra molto organizzata e che vuole sempre giocare avendo la palla. Comunque non capisco perché solo noi giochiamo giovedì, a meno di 72 ore dalla prossima sfida, mentre tutti giocano oggi". Il mister giallorosso non è d'accordo sulla scelta del posticipo di giovedì visto che la sua squadra tornerà in campo domenica alle 18 contro l'Atalanta.

