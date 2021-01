Roma, Fonseca su Zaniolo: "Non entro nella vita privata dei giocatori"

Tornano a parlare gli allenatori in vista della ripresa imminente del campionato di Serie A che andrà in scena domani. La Roma sfiderà la Sampdoria e il tecnico giallorosso Fonseca oggi ha presentato il match in conferenza stampa. Tra le tante domande a cui ha risposto il tecnico non poteva mancare quella su Zaniolo in questi giorni al centro di tutte le cronache per via della sua nuova relazione e anche per la gravidanza della sua ex Sara. Queste le parole del portoghese: "Io non entro nella vita privata dei giocatori. Voglio dire però che quando è qui è un professionista".

