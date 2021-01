Lazio, senza pubblico i danni sono anche economici: ecco i mancati incassi del club

L'assenza del pubblico allo stadio pesa in modo considerevole sul morale dei giocatori in campo, e non solo. A risentirne sono anche le casse delle società. Come ricostruito da La Stampa, la Juventus è la società a cui il mancato incasso del botteghino ha provocato più danni, con 80 milioni persi. Sul podio seguono poi l'Inter (60 milioni) e il Milan (40 milioni). Non ne è uscita indenne la Lazio, che ha visto sfumare 20 milioni di incasso. Ma ad essere coinvolte sono ovviamente tutti i club di Serie A: Roma (38), Atalanta (20), Napoli (17), Fiorentina (15), Udinese (11), Bologna (10), Sampdoria (7,5), Torino (7), Genoa (7), Verona (7), Cagliari (6,5), Sassuuolo (6), Parma (6), Benevento (5), Crotone (4), Spezia (3).