Roma, Friedkin all'esordio nel derby. A Pallotta e Di Benedetto non andò bene

Dan Friedkin si prepara a vivere il suo primo derby da presidente della Roma. Per i suoi precedessori però, l'esordio nella stracittadina è quasi sempre stato amaro. Negli ultimi 42 anni si sono succeduti alla presidenza Dino Viola, Franco Sensi, Rosella Sensi e poi ancora Thomas Di Benedetto e James Pallotta. Dino Viola esordì con un pareggio, Sensi invece con una sconfitta segnata da Signori. Male anche gli americani: Di Benedetto perse la sua prima sfida con la Lazio per 2-1, Pallotta invece per 3-2.

