Roma, il rammarico di Smalling: “Una grandissima delusione”

"Una grandissima delusione, specialmente perché nel primo tempo non siamo riusciti a prendere più margine. Poi nel secondo tempo è stata pura delusione e abbiamo rovinato il buon lavoro del primo tempo. In stagione abbiamo avuto tantissimi infortuni, non è una scusa per l'aver concesso così tanti gol ma non è stato certamente il modo migliore per preparare la gara". Questa l'analisi di Chris Smalling che commenta così la sonora sconfitta della Roma contro il Manchester United ai microfoni di BT Sport.