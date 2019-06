Roma, il sì del Conte sbagliato. Il Premier: "Vorrei allenarla"

Quello di Antonio Conte è stato il primo dei “no, grazie” ricevuti dalla Roma per il ruolo di allenatore. Dopo l’attuale tecnico dell’Inter, sono arrivati quelli di Gasperini, Gattuso e Mihajlovic, tanto che la panchina è ancora in ballo. Chi invece non rifiuterebbe è un altro Conte, Giuseppe, il Presidente del Consiglio. Durante la sua conferenza stampa da Palazzo Chigi, in cui minaccia la fine dell’esperienza di governo, a una domanda sugli scenari futuri ha così risposto: “Io ministro se dovesse cadere il governo? Se fosse possibile vorrei allenare la Roma. Se il posto è ancora libero”. Dopo l'inaugurazione della nuova sede giallorossa a ridosso del derby di ritorno, un'ironica candidatura prima della scelta del nuovo allenatore. Considerando come è finita la stracittadina...

