Roma, in casa giallorossa accade l'inaspettato: il clamoroso ritorno del calciatore

Tempo di amichevoli per le squadre della Capitale. Mentre la Lazio oggi scenderà in campo oggi contro l'Hatayspor alle ore 16:00, la Roma è partita ieri sera dall'aeroporto di Fiumicino per il ritiro in Portogallo. La notizia inaspettata è che Rick Karsdorp si è unito alla squadra: l'olandese non era presente per la tournée in Giappone e, nonostante ora si trovi con il gruppo di Mourinho, il clima sembra ancora molto teso. Infatti, a prescindere dalla sua presenza in terra portoghese, sembra proprio che il difensore sia destinato a partire nella prossima sessione di calciomercato.