Roma, in tre al concerto di Max Pezzali: scoppia la polemica. E Ranieri...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A due giorni dalla sfida col Parma alcuni giocatori del Milan hanno deciso di trascorrere qualche ora di svago, concessa per "riposo assoluto" da parte di Conceicao, al concerto di Lazza sollevando non poche polemiche visto il periodo che i rossoneri stanno affrontando. Stessa cosa è accaduta in casa Roma, esattamente due giorni prima del match di Europa League contro l'Eintracht Francoforte in tre sono andati al PalaLottomatica per assistere al concerto di Max Pezzali. Si tratta di Pellegrini, Mancini e Cristante. I tifosi non hanno apprezzato il loro gesto tanto da essere infuriati i propri beniamini alla luce del momento che la squadra sta vivendo e soprattutto in vista di una partita così decisiva. In conferenza stampa, alla vigilia dell'incontro, la domanda è stata rigirata a Ranieri che ha così risposto cercando di mettere a tacere ogni voce: "Certo, mi avevano chiesto il permesso e li avevo mandati".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE