Roma, incendio in un ristorante di via Mario de' Fiori

Nella serata di giovedì è divampato un incendio in un ristorante in zona Trinità dei Monti, al centro di Roma. Il locale si trova in un palazzo di quattro piani, precisamente al numero 34 di via Mario de' Fiori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre e pattuglie del I Gruppo Trevi della Polizia Locale, che stanno effettuando i rilievi per capire la dinamica degli eventi. La strada è momentaneamente chiusa e non risulterebbero esserci dei feriti.