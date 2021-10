Roma, incidente social per Shomurodov: ecco cosa è successo

Ieri dopo il coming out del calciatore Josh Cavallo, su Twitter è apparso un commento offensivo da parte dell’account dell’attaccante giallorosso Eldor Shomurodov. Come si legge sul Corriere dello Sport, la società ha provveduto immediatamente a prendere le parti del calciatore denunciando l’accaduto alla polizia postale e con un comunicato ha reso noto che in realtà il profilo non era di proprietà dell’uzbeko.

COMUNICATO –“ Il club ritiene importante chiarire che l'attaccante Eldor Shomurodov non ha e non ha mai avuto un account ufficiale su Twitter. Un recente tweet che gli è stato erroneamente attribuito è stato pubblicato da un account falso. Quel tweet non riflette in alcun modo le vere opinioni del giocatore"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Pedro, qualità e concretezza al servizio di Sarri: lo spagnolo è una garanzia