Roma, inizia la preparazione al derby: Spinazzola a parte, Zaniolo in gruppo

Cinque giorni e sarà derby della Capitale. Lazio e Roma si daranno battaglia sul terreno dello stadio Olimpico già alla seconda giornata di campionato: sarà un derby estivo, ancora più rovente del solito. Mentra in casa Lazio la ripresa è fissata oggi alle 18.00, a Trigoria i giallorossi hanno già iniziato la preparazione in vista della stracittadina. La Roma, reduce dall'allarmante 3-3 con il Genoa, si è ritrovata questa mattina in palestra alle 10.00. Poi una fase di attivazione muscolare, seguita da una fase tattica con la squadra divisa in due (tra chi ha giocato 90 minuti col Genoa e chi non è stato impiegato). Da annotare la presenza regolare in gruppo di Zaniolo, che domenica aveva lasciato lo stadio con una vistosa fasciatura alla coscia. Lavoro individuale per Spinazzola (a rischio derby), terapie per Perotti (sicuramente out contro la Lazio).

