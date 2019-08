Lazio, oggi lavoro con vista derby: la ripresa alle 18

La precocità con la quale il destino ha posto la Lazio davanti a questo appuntamento, non cambia poi tanto le cose: la settimana che precede il derby è sempre una delle più importanti della stagione. Questa non fa eccezione. I biancocelesti arriveranno alla sfida contro la Roma con sulle spalle una piacevole iniezione di positività. Lo 0-3 in casa della Sampdoria ha portato in dote a Inzaghi e alla sua squadra certezze, quelle di un gruppo solido, affiatato e arricchito negli 11 titolari dall'innesto giusto al posto giusto, Manuel Lazzari. Sugli altri nuovi acquisti, tra problemi burocratici e di adattamento al campionato italiano (che richiede tempo), ci sarà da lavorare guardando più sulla lunga distanza. Dopo 24 ore abbondanti di riposo, intanto, quest'oggi alle ore 18 la Lazio torna sul campo di Formello per la prima seduta settimanale. La stracittadina è alle porte, tutte le energie fisiche e mentali saranno focalizzate solo sull'impegno del prossimo 1° settembre.

