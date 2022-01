Roma, l'addio polemico di Borja Mayoral: "Sono stato all'altezza, ma l'ultimo anno..."

LAZIO SOCIAL - Borja Mayoral saluta la Roma. L'attaccante è passato al Getafe e ha salutato i tifosi giallorossi con un post un po' polemico nei confronti della società. Ecco le sue parole: "Roma è stato un vero piacere stare qui, vivere qui e giocare con questa maglia. Grazie per questo anno e mezzo pieno di emozioni...Mi dispiace aver segnato tanti gol la scorsa stagione e non aver potuto vivere quelle emozioni con tutti voi presenti allo stadio, perchè la parte migliore di questo club siete voi. Gli ultimi mesi, come potete ben immaginare, non sono stati facili per me, ma rimango con tutto il bello e il buono che ho vissuto. In questo anno e mezzo ho imparato tanto e sono cresciuto in un campionato come la Serie A. Ad essere sincero non avrei immaginato che sarebbe finita in questo modo, ma me ne vado con la consapevolezza di aver dato tutto e di essere stato all'altezza di questo grande club. Ciao Roma, ciao Romanisti".