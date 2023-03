Roma, l’Aia è esausta: la mossa di Rocchi nei confronti del club

TUTTOmercatoWEB.com

Sotto la lente d’ingrandimento dell’Aia è finita la sfida tra Lazio e Roma. La classe arbitrale sarebbe esausta dei continui atteggiamenti poco rispettosi da parte della panchina giallorossa tanto da costringere Gianluca Rocchi a prendere una posizione. Come riportato da Roberto Maida ai microfoni di Radio Radio, non ci sarà nessuna dichiarazione pubblica dell’Aia nei confronti del club, come era trapelato nei giorni scorsi, ma il designatore arbitrale avrà un confronto diretto con la società per chiarire la questione.

