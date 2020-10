Roma, la Raggi rassicura: "Lo stadio si farà, nessuno blocchi quest'opera"

Continua a tenere banco la questione stadio per la Roma. Anche la sindaca Virginia Raggi si è espressa a riguardo tramite Facebook: "Voglio rassicurare cittadini e tifosi: lo stadio della Roma si farà. Noi vogliamo realizzarlo e siamo al lavoro per raggiungere questo obiettivo. Sappiamo benissimo cosa significherebbe per la nostra città, la sua economia e il suo sviluppo. Ma soprattutto per migliaia di persone che potranno avere un lavoro. In questo momento difficile serve un grande investimento per Roma. Noi ci siamo. Nessuno blocchi quest'opera"

Roma, Petrachi chiede 5 milioni di risarcimento ai giallorossi

Garbo: "Lazio meno trasparente dell'Unione Sovietica ai tempi d'oro"

TORNA ALLA HOME PAGE