Roma - Lazio, all'Olimpico arriva il pullman biancoceleste! - VIDEO

Tutto è pronto per il derby della Capitale. Manca poco più di un'ora alla sfida tra Roma e Lazio, gara valida per la penultima giornata di Serie A. In attesa dei fischio dell'arbitro Pairetto che darà inizio a uno dei match più sentiti dell'intero campionato, il pullman della squadra biancoceleste è arrivato all'Olimpico. Di seguito, il video:

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

Ti ricordiamo che la diretta streaming e tv della partita sarà su DAZN. Per non perderti il derby abbonati subito, puoi disdire quando vuoi senza costi e vincoli: CLICCA QUI PER ABBONARTI E VEDERE IL DERBY SU DAZN

Torino, Nicola verso la Lazio: “Tireremo fuori il meglio di noi”

Roma - Lazio, le probabili formazioni: c'è Muriqi al posto di Correa

TORNA ALLA HOMEPAGE