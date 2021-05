Roma - Lazio, biancocelesti in campo col logo Paideia: il comunicato

"La S.S. Lazio comunica che, in occasione del derby di domani, la squadra scenderà in campo con il logo Paideia sul fronte della maglia". Inizia così il comunicato pubblicato in questo momento sul sito ufficiale del club biancoceleste. In occasione della stracittadina, dunque, i biancocelesti indosseranno una maglia arricchita dallo "stemma" della nota clinica romana. "La Paideia, che rappresenta un’eccellenza della sanità privata, è partner della società biancoceleste da oltre quindici anni", conclude.

