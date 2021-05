FORMELLO - Lazio, Sergente presente! Torna Correa, Marusic rimane dietro

FORMELLO - Milinkovic ce la fa, Marusic confermato sulla linea dei difensori, Luiz Felipe dalla panchina con Lulic riproposto sulla fascia sinistra. Ecco le probabili scelte di Inzaghi in vista del derby di domani. La prima notizia, la migliore possibile, è quella del rientro del Sergente, operato domenica scorso per una frattura al setto nasale. In campo con la mascherina protettiva ha effettuato l’intero allenamento, prove tattiche comprese. Sarà titolare, insieme a lui nel terzetto di centrocampo Luis Alberto mezzala sinistra e Leiva in regia: il brasiliano tornerà dal turno di squalifica, oggi è stato colpito duro da Fares proprio nell’ultimissima azione della partitella: botta all’altezza della tibia sinistra. L’ex Liverpool ha abbandonato il campo zoppicando insieme a tanti altri compagni, sul terreno di gioco sono rimasti solo i centrocampisti e gli attaccanti per le conclusioni in porta.

DECISIONI. La linea mediana sarà completata sulle fasce da Lazzari e Lulic. Marusic rimarrà dietro, con lui naturalmente Acerbi e Radu. Questo il reparto a protezione di Reina, che tornerà tra i pali dopo aver lasciato la porta a Strakosha contro il Parma. In attacco la coppia Correa-Immobile, dalla panchina utilizzabili Caicedo, Muriqi e Pereira. Sono le tre carte offensive. Out Musacchio, fuori per problemi fisici. Hoedt è finito fuori lista. Tutti gli altri a disposizione, compreso Luiz Felipe, che però salvo sorprese non verrà utilizzato dall’inizio.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Patric, Luiz Felipe, Parolo, Cataldi, Akpa Akpro, Fares, Pereira, Muriqi, Caicedo. All.: Inzaghi.