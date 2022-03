Roma-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

Fonte: Lalaziosiamonoi

Dopo la vittoria di misura sul Venezia targata Immobile, la Lazio torna in campo domenica per proseguire la corsa in zona Europa. Ad attendere i biancocelesti c'è una delle partite più importanti della stagione, sia per storia e rivalità che per obiettivi comuni di classifica. Dopo il 3-2 biancoceleste dell'andata, Roma e Lazio si ritrovano ancora di fronte per il derby della Capitale sotto i riflettori dello Stadio Olimpico. In città non si parla d'altro. Il fischio d'inizio della stracittadina è in programma domenica 20 marzo alle 18. La partita contro la squadra di Mourinho sarà visibile in esclusiva su Dazn: come sempre, le modalità di accesso alla visione della piattaforma sono tramite smart Tv o sui dispositivi mobile tramite app dedicata.