Roma - Lazio, Garlini: "Rispetto al derby d'andata c'è stata una svolta mentale"

Un derby in programma alla seconda giornata di campionato non s'era mai visto. È stato strano, per mille motivi. Ma adesso è cambiato tutto, Roma - Lazio sarà una partita carica di significati e importanza. Specialmente in ottica Champions League. Ne ha parlato l'ex attaccante biancoceleste, Oliviero Garlini, a Lazio Style Radio: "La Lazio rispetto al derby d'andata è cambiata in positivo. Gli uomini di Inzaghi volano, hanno svoltato a livello mentale e adesso affrontano ogni partita con grinta e mentalità. Merito del mister. La sconfitta di Napoli è stata bugiarda, anche se la Lazio ha pagato un atteggiamento sbagliato, troppo superficiale, come si è visto in occasione del gol che ha deciso la partita. Comunque non penso che l'eliminazione dalla Coppa Italia lascerà scorie, dovrà essere bravo lo staff tecnico a resettare tutto. Vincere contro la Roma vorrebbe dire blindare la zona Champions e guardare oltre il terzo posto".

