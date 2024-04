Roma-Lazio, Immobile ci riprova: ballottaggio aperto con il Taty

RASSEGNA STAMPA - Ciro ci riprova. Il derby sarà l'ennesima occasione per sbloccarsi mentalmente e tornare al gol che manca dallo scorso 14 febbraio. Immobile ha bisogno di fiducia e di ritrovare quella brillantezza che lo ha sempre contraddistinto. Tudor lo ha difeso nonostante le ultime prestazioni deludenti. "Ha lottato con il cuore, non era facile con la difesa della Juventus", le parole del tecnico croato in conferenza allo Stadium.

Il ballottaggio con il Taty Castellanos per una maglia da titolare nella stracittadina è apertissimo. A due giorni dal fischio d'inizio è proprio il capitano ad essere leggermente in vantaggio. Conosce perfettamente questo tipo di partite, il clima, la tensione e l'atmosfera. Tudor potrebbe affidarsi ancora a lui sperando in una prova diversa dalle ultime. Come riporta Il Corriere dello Sport, nella storia biancoceleste solo Silvio Piola (6) e Tommaso Rocchi (5) hanno segnato più gol di Immobile (4) alla Roma. Un ulteriore indizio su chi partirà titolare sabato.