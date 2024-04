Roma - Lazio, la programmazione di Dazn: ecco i telecronisti del derby

La Capitale si scalda ed è pronta a vivere 90 minuti decisivi per il finale di stagione. Sabato alle 18 all'Olimpico va in scena il derby tra Roma e Lazio, il primo da allenatori per De Rossi e Tudor. C'è grande attesa per la terza stracittadina dell'anno che verrà trasmessa in esclusiva da Dazn, In postazione di commento, dalla tribuna stampa dello stadio, ci sarà la coppia formata dal giornalista Pierluigi Pardo e dall'ex centrocampista di Milan e Fiorentina Massimo Ambrosini.