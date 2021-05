Roma - Lazio, le quote del derby: biancocelesti leggermente favoriti

Roma - Lazio non è una partita come le altre. Questa sera, ore 20:45, si accendono i riflettori sullo stadio Olimpico dove andrà in scena uno dei derby più sentiti, in Italia e in Europa, quello della Capitale. Sarà Inzaghi contro Fonseca, Immobile contro Dzeko, Luis Alberto contro Pellegrini. Tante sfide nelle sfide in una gara ricca di storia e di rivalità. Ma quale delle due squadre è favorita per la vittoria? Secondo i bookmakers, i biancocelesti hanno qualche chance in più di portare a casa i tre punti. Il successo dei ragazzi, infatti, di Inzaghi è quotato circa a 2,30. La quota della vittoria giallorossa invece è leggermente più alta, circa 2,90. Quota più alta ancora per il pareggio che paga circa 3,50 volte la posta. Entrambe le squadre gonfieranno la rete? Il segno Gol paga 1,40 mentre l'Over 2.5 (più di due gol nel match) a 1,50.