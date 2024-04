Roma - Lazio, Mandas e un altro debutto: il greco vuole stupire (ancora)

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Quella di oggi sarà solamente la quinta gara con la Lazio da titolare, la seconda contro la Roma per Christos Mandas che, nonostante l'età, ha dimostrato di essere tutt'altro che un portiere incapace di reggere la pressione. Da quando è arrivato nella Capitale, si è ritrovato a sostenere situazioni di ogni genere, è sufficiente osservare le sue prime te patite vere disputate in biancoceleste, ciascuna delle quali curiosamente con un allenatore diverso. A partire dal debutto assoluto, avvenuto nel derby di Coppa Italia per via di una febbre che aveva messo KO Ivan Provedel. Lo staff di Sarri non ha avuto dubbi in quel momento a scegliere tra l'esperto Sepe e il "ragazzino" arrivato in estate dall'OFI Creta. Nel corso degli allenamenti aveva impressionato tutti: è riuscito a conquistare il ruolo di vice con straordinarie qualità e personalità. È stato "buttato" dentro nella sfida più sentita a Roma, le gambe non hanno tremato.

Poi l'infortunio (questa volta più grave) di Provedel, la nuova presenza collezionata contro il Frosinone quando in panchina c'era Martusciello, l'arrivo di Tudor e la nuova partenza da zero, questa volta contro la Juve all'Olimpico. Altro clean sheet biancoceleste, altra vittoria. L'ultimo step prima di arrivare a oggi il greco lo ha vissuto nell'Allianz Stadium nella semifinale di andata ancora contro i bianconeri: si è dovuto piegare due volte, ha assaporato il gusto amaro della sconfitta. Ma adesso - concluso Corriere dello Sport - c'è ancora la Roma, per la seconda volta in appena cinque presenze dal primo minuto. Come se il destino volesse mettere ancora alla prova il carattere di Mandas. Che, però, seppur in così poco tempo, ha già ampiamente dimostrato che in quanto a personalità il classe '01 è già grande.

