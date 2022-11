Roma - Lazio, Orsato e la traversa dopo l’1-0: è sempre 26 maggio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Roma - Lazio 0-1 del 2013, Roma - Lazio 0-1 del 2022. L’ultima volta che la Lazio aveva vinto 1-0 un derby da tabellino in trasferta risaliva proprio alla finale delle finali, il 26 maggio 2013. Le analogie con quella partita però non sono finite qui: innanzitutto l’arbitro è lo stesso, Daniele Orsato. Poi c’è anche un altro aspetto curioso: il 26 maggio 2013 dopo il gol di Lulic al 71’ la Roma ha colpito una traversa con Totti, ieri invece dopo il gol di Felipe Anderson è stato Zaniolo, con deviazione di Marusic, a prendere il montante. Corsi e ricorsi storici perché il 26 maggio è per sempre.