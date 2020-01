Roma - Lazio, pericolo diffidati: ecco chi rischia di saltare il derby

Ok, il cartellino è giusto. Una frase ammissibile, nel caso della Lazio, per tutti tranne che per Acerbi, Cataldi e Radu. Pericolosamente diffidati a una giornata dal derby. Indiziati speciali di Simone Inzaghi, che li istruirà meticolosamente prima del match contro la Sampdoria. Vietato essere ammoniti, grazie. Perché il 26 gennaio c'è un Roma - Lazio nel quale i biancocelesti avranno bisogno di tutti gli uomini possibili, specie se così determinanti. L'unico a essersela scampata è Senad Lulic: lui il giallo (per proteste) l'ha preso col Napoli, sconterà la squalifica contro la Samp. Stessa sorte toccata a due senatori dello spogliatoi giallorosso. La Roma, infatti, andrà a Marassi - per una sorta di derby incrociato contro il Genoa - priva di Kolarov e Florenzi. Diffidati e ammoniti contro la Juventus, dunque arruolabili al 100% per la stracittadina. Chi rischia in casa romanista, però, è un nome pesante. L'unico diffidato della squadra di Fonseca è infatti Lorenzo Pellegrini, vera punta di diamante del centrocampo giallorosso. Specie adesso che Zaniolo sarà out fino al termine del campionato. A proposito, per sostituirlo la Roma aveva praticamente già acquistato Politano dall'Inter in scambio con Spinazzola. Ora sembra tutto bloccato. Ma questa è un'altra storia. Cara Lazio, attenta ai diffidati.

Pubblicato il 15-01 alle 15.20