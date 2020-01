Calciomercato Lazio, l'Inter scarica Vecino: proposto in prestito

Matias Vecino non rientra più nei piani dell'Inter e di Antonio Conte, pronto ad abbracciare Eriksen. Il centrocampista uruguaiano ha le valigie in mano, il club nerazzurro sta cercando una soluzione per cederlo il prima possibile. L'ipotesi di uno scambio con Kessiè è tramontata quasi subito, e il giocatore, stando a quanto riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, sarebbe stato proposto alla Lazio. L'Inter è disposta a cederlo anche in prestito con diritto di riscatto a 18/20 milioni di euro. Il club biancoceleste però, dovrebbe accollarsi la restante parte dello stipendio da 2,5 milioni di euro. Ingaggio importante, ma chissà che la società non decida di fare un regalo da Champions a Simone Inzaghi.