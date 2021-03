Roma, lesione del flessore per Veretout: i tempi di recupero

Arrivano brutte notizie in casa Roma. Jordan Veretout starà lontano dal campo per circa un mese. Il centrocampista francese ha svolto questa mattina degli esami strumentali a Villa Stuart dopo l'infortunio rimediato nell'ultima gara vinta contro la Fiorentina. Fonseca dovrà fare a meno del suo numero 21 almeno per le prossime cinque partite contro Genoa, due volte con lo Shaktar, Parma e Napoli. Come riporta Sky Sport, il suo rientro è previsto per il 3 aprile nel match contro il Sassuolo.