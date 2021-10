Roma, Lino Banfi sulla disfatta di Bodo: "Terribile, temo rottura tra Mourinho e lo spogliatoio"

La sconfitta umiliante subita nella serata di ieri dalla Roma per mano del Bodo-Glimt, che si è imposto sui giallorossi per 6-1, sta facendo molto discutere e non potrebbe essere altrimenti. In tantissimi si sono espressi sulla questione e tra loro c'è anche l'attore e tifoso Lino Banfi che ha così dichiarato all'Ansa: "Quando succedono queste cose significa che lo spogliatoio non c’è più. Non c’è armonia e i giocatori si incazzano come nella Longobarda del mio film. Vuol dire che Mourinho non va d’accordo con lo spogliatoio, forse perché c’è qualcosa tra lui e il presidente americano. Chi lo sa".

“E’ stata una partita terribile, io al quarto gol ho spento la tv. Mi sono sentito male. Non mi so spiegare una cosa del genere. Noi in pugliese quando vogliamo qualcosa presto diciamo ‘mo, mo’. Facciamo quasi il nome dell’allenatore della Roma, ma queste mie imprecazioni non sono servite a nulla". Poi sul big match di domenica contro il Napoli: “Avevo piacere che la prima in classifica non fosse la Juve, ma con lo stato d’animo che c’è per la Roma saranno cavoli amari”

