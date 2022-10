Roma, Mourihno: "Mi rifiuto di parlare del derby". Poi lancia una frecciata a Sarri...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un Verona quasi eroico, in dieci per quasi tutta la gara, va ko al Bentegodi contro la Roma che si impone solo nel finale per 3-1. Al termine della gara Josè Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito al derby contro la Lazio in programma domenica 6 novembre: "Non mi interessa il derby, per niente. A me interessa solo la partita successiva. Quando un allenatore pensa a una partita e non alla prossima di solito non finisce bene. Ho avuto qualche esperienza di questo tipo e dopo quando fai l’errore è difficile conviverci. Mi rifiuto di parlare della prossima gara di campionato e se qualche mio giocatore lo fa sbaglia. Venerdì mattina inizio a pensare alla prossima. Parole di Sarri? Non rispondo”.